بوصلة المنتخب تختار هذا الثلاثى لقيادة الفراعنة والحسم خلال أيام...

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جدة - عمرو شويل فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسهم "المعلم" حسن شحاتة، لقيادة المنتخب الوطنى، تحول مؤشر البوصلة الفنية للفراعنة، ليتجه إلى أسماء أخرى، حظيت باهتمام بالغ من بعض المنوطين بتشكيل جهاز المنتخب.
حسن شحاتة الأقرب لقيادة المنتخب
ورغم أن حسن شحاتة مازال يحظى بالفرص الأكبر، إلا أن هناك بعض الأسماء المحلية والأجنبية التى طفت على سطح المفاضلة لاختيار قائد الفراعنة، مثل إيهاب جلال الذى ارتفعت أسهمه مؤخرا نظرا لشرط صغر السن الذى وضعه مسئولو الجبلاية فى التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب.
إيهاب جلال يعود إلى الصورة مجددا
ورغم ذلك فإن أسهم المدرب الأجنبى ارتفعت أيضا فى ظل تأكيد بعض الخبراء الكرويين على أن هناك أكثر من مدرب أجنبى على درجة كبيرة من الكفاءة، ويملكون فرصا كبيرة للتطوير من مستوى وأداء المنتخب، ولا يتقاضون أكثر من 100 ألف دولار شهريا، وهو السقف الذى حدده اتحاد الكرة للتعاقد مع أى مدير فنى أجنبى.
ومن المنتظر حسم هذا القرار مباشرة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل منح الفرصة المدير الفني الجديد الفرصة لمتابعة اللاعبين قبل معسكر شهر سبتمبر المقبل، والذي قد يتخلله مباراة ودية فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.
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