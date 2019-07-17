شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يصل القاهرة لتوقيع عقود انضمامه للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الزمالك، وصل المهاجم المغربى أشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. ووصل بن شرقى إلى القاهرة منذ قليل، حيث نشر الإعلامى خالد الغندور صورة تجمعه باللاعب ووكيله. ومن المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي، مع مرتضى منصور رئيس النادى خلال الساعات المقبلة، لإرتداء قميص الفارس الأبيض وإلتقاط الصور الرسمية.

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