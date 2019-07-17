أسوان يتعاقد مع مهاجم حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل نجحت إدارة اسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، في التعاقد مع إبراهيم جلال مهاجم فريق حرس الحدود، لدعم هجوم الفريق بالممتاز. Advertisements ووقع اللاعب إبراهيم جلال رسميا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الحرس ليكون ضمن صفوف كتيبة اسوان فى الموسم الجديد. ولعب هيما من قبل لاندية سكر أبوقرقاص بالمنيا والشمس والمريخ والمنيا وحرس الحدود ، وهو شقيق حمادة جلال لاعب طنطا السابق والبنك الأهلي الحالي.

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