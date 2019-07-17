شكرا لقرائتكم ضمك يتعاقد مع متعب الحماد وسامي النجعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة ضمك برئاسة صالح أبو نخاع يوم الأربعاء مع سامي النجعي ومتعب الحماد لتدعيم صفوف الفريق في منافسات الموسم المقبل.

وتدرج الحماد في الفئات السنية لنادي العلمين قبل الذهاب للنصر في 2015 حتى 2018، ليلعب بعدها على سبيل الإعارة في الباطن في الموسم الماضي، فيما لعب النجعي في الفريق الأول في النصر بعام 2016 قبل اللعب معارا للقادسية في 2019.

وكان قد تأهل ضمك إلى الدوري السعودي للمحترفين بعدما حل ثانيا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد أبها.