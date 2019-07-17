نتيجة مباراة تونس اليوم أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا، حيث تقام مباراة تونس ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد السلام، وستكون مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

يقدم المنتخب تونسي مباريات قوية خلال الأدوار الأخيرة بأمم إفريقيا 2019، وفشل المنتخب التونسي في التأهل للدور النهائي من أمم إفريقيا 2019 بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي، كما خسر المنتخب النيجيري أمام محاربي الصحراء في نفس الدور بهدفين مقابل هدف واحد، وتترقب الجماهير متابعة أحداث هذا اللقاء الهام في ظل سعي المنتخب التونسي لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث في البطولة.

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا