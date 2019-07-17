الآن: نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء والنسور النيجيرية تقتنص المركز الثالث

يصطدم منتخب نيجيريا بمنتخب تونس في مباراة أخيرة لهما في البطولة يتحدد من خلالها المركزين الثالث والرابع بعدما خرجت تونس على يد السنغال في نصف النهائي وهزيمة نيجيريا أمام الجزائر في اللحظات الأخيرة، ويبحث كل منتخب عن الرجوع بالمركز الثالث إلى بلاده، وقد أكد لاعبي منتخب تونس على أنهم عازمون على الفوز.

مباراة تونس ونيجيريا

ويحتضن استاد السلام المباراة، وقد حرصت الجماهير على التواجد في اللقاء لدعم المنتخب التونسي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش العالمي والثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت القاهرة.

مباراة تونس ونيجيريا

من الجدير ذكره أن منتخب تونس لعب أمام منتخب نيجيريا في 15 مباراة فاز خلالها في 5 مباريات وخسر في خمسة مباريات أخرى والتعادل في 5 مباريات،ويدخل منتخب تونس بالزي الأحمر الكامل مع ارتداء الحارس للزي الأصفر؛ بينما يلعب منتخب نيجيريا بالزي الأبيض الكامل مع ارتداء حارس المرمى للزي البنفسجي.

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا

اليكم التشكيل الذي يدفع به آلان جيريس منذ بداية اللقاء: في الحراسة يبدأ بن شريفية وفي الدفاع ياسين مرياح، الحدادي، محمد دراجير، نسيم هنيد، ساسي، غيلان الشعلالي، السخيري ،البدري، طه ياسين الخنيسي، الخزري.

نهاية اللقاء بهدف ايجالومن خطأ دفاعي بطريقة غريبة من بن شريفية والمدافع في الدقيقة 3 من الشوط الاول ونيجيريا تقتنص المركز الأول