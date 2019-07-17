نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث كأس امم افريقيا

وصلت بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى المحطة قبل الأخيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي تونس ونيجيريا في استاد السلام، وقد اتفق الكاف على تفاصيل المباراة في حالة خروجها بالتعادل في الوقت الأصلي، حيث يقوم الفريقين باللجوء لركلات الحظ الترجيحية مباشرة دون لعب شوطين إضافيين.

مباراة تونس ونيجيريا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتُنقل أحداثها في مباشرة على قناة تايم سبورت الأرضية المصرية وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق رؤوف خليف ويُدير اللقاء الحكم جهاد جريشة.

تونس ونيجيريا

وقد أكد محمد دراجر لاعب المنتخب التونسي أن المنتخب جاهز للقاء نيجيريا وتم طي صفحة الهزيمة من السنغال، كما أكد أنهم مُطالبون برد قوي أمام نيجيريا وتحقيق الفوز للظفر بالمركز الثالث في البطولة، كما أضاف أسامة الحدادي لاعب المنتخب التونسي أن البطولة لم تنتهي بعد وعليهم الفوز في لقاء نيجيريا.

Advertisements

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا

وعن اللقاء فتحدث أليكس أيوبي لاعب المنتخب النيجيري معلنا أنهم قد تعلموا من الأخطاء التي وقعوا فيها في لقاء الجزائر وأن لاعبي النسور النيجيرية بامكانهم العودة للبلاد وهم على منصات التتويج من خلال مباراة اليوم.

انتهت المباراة بفوز المنتخب النيجيري بهدف نظيف أحرزه ايجالو في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الأول وتوجت نيجيريا بالميدالية البروزنزية