ملخص مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس إفريقيا 2019| هزيمة المنتخب التونسي

نهاية ملخص نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء 17-7-2019، بفوز المنتخب النيجيري بنتيجة هدف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، وسجل هدف منتخب نيجيريا اللاعب ايغالو في حدود الدقيقة الثالثة من المباراة، ليتمكن المنتخب النيجيري من إنهاء البطولة في المركز الثالث من البطولة، وفي أسفل الموضوع ستجدون ملخص مباراة تونس ونيجيريا.

نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، كما ستجدون من خلال هذا الموضوع تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا مباشرة مجانا، في المواجهة التي ستجمع منتخب نسور قرطاج بالمنتخب النيجيري على أرضية ملعب السلام في العاصمة القاهرة، وذلك بعد هزيمة المنتخبين في مباريات دور النصف النهائي من كأس إفريقيا 2019، حيث المنتخب التونسي انهزم ضد منتخب السنغال، والمنتخب النيجيري انهزم ضد منتخب الجزائر.

موعد متابعة مباراة تونس ونيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 هو يوم الأربعاء الموافق ل 17 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب النيجيري ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

19.00 بتوقيت غرينتش.

20.00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

21.00 بتوقيت القاهرة والخرطوم.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق.

23.00 بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم

موعد مباراة تونس اليوم ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث،يدخلها منتخب نيجيريا بعد الهزيمة في الدور النصف النهائي ضد منتخب الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي المقابل منتخب تونس انهزم في دور الأربعة ضد منتخب السنغالي بنتيجة هدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري اليوم الأربعاء 17-7-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، كما ستعرض المباراة كذلك على قناة بي إن سبورت أش ي ماكس 2، ومن المنتظر أن يتواجد في التعليق على تلك المباراة المنتظرة المعلق التونسي رؤوف خليف.

أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا يوم الأربعاء، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، التي تقوم ببث مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا.

تجدون من هنا:موعد وتوقيت مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس إفريقيا 2019.

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة تونس مجانا

في هذه الفقرة سنقدم لكم معلومات وطريقة استقبال تردد قناة time sports المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا مجانا في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

القناة قناة تايم سبورت التردد الفضائي على النايل سات 11449 التردد الأرضي للقناة UHF 32

حكم مباراة تونس ونيجيريا اليوم

في ظل متابعة أخبار مباراة المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري اليوم الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن اسم حكم مباراة تونس ونيجيريا اليوم، الذي سيكون هو الحكم الدولي المصري جهاد جريسة الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2008، ويبلغ من العمر 43 سنة.

وفي ظل متابعة أخبار مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا اليوم، حيث حفز رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء لاعبي المنتخب التونسي قبل موعد مباراة نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس إفريقيا 2019، وأكد أنه ما فعله لاعبي المنتخب التونسي في البطولة الحالية هو شيئ جيد للغاية، ويدعو للفخر والافتخار بعد إسعاد لاعبي المنتخب للشعب والجماهير التونسية.

تفاصيل نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم

الان في هذه الفقرة سنتابع معكم نتيجة مباراة تونس ونيجيريا مباشرة الان بث مباشر كورة لايف كورة ستار أون لاين، الان وصول حافلة المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري إلى ملعب المباراة.

أما الان بداية دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية ملعب ستاذ السلام من أجل الإحماء البدني.

نهاية لاعبي المنتخبين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

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الان دخول لاعبي المنتخبين من جديد إلى ارضية ملعب المباراة. الان النشيد الوطني لللمنتخبين.

بداية متابعة نتيجة مباراة تونس ونيجيريا الان.

“Nigeria goal” هدف منتخب نيجيريا الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة بعد خطأ من الحارس ومدافع المنتخب التونسي.

فرجاني ساسي يسدد كرة خطيرة تمر بجانب المرمي النيجيري.

الدقيقة الخامسة عشر من المباراة، تقدم المنتخب النيجيري بهدف دون رد مستمر.

تغير من جانب المنتخب التونسي خروج الخنيسي ودخول فارس جواد

الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، وتقدم منتخب نيجيريا بهدف دون رد مستمر.

الان الوقت البديل من المباراة.

نهاية شوط المباراة الأول من مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا الان، بتقدم المنتخب النيجيري بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني بين المنتخبين.

الأن بداية مجريات شوط المباراة الثاني من اللقاء.

فرصة للمنتخب التونسي مع بداية شوط المواجهة الثاني.

الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، تقدم نيجيريا بهدف دون رد مستمر.

الوقت البديل من اللقاء الحارس معز بن شريفية يتدخل بشكل رائع ويبعد الكرة.

نهاية المباراة بفوز المنتخب النيجري بنتيجة هدف دون رد، لينهي بذلك مباريات كأس إفريقيا مصر 2019 في المركز الثالث من البطولة، ومن هنا إليكم رابط فيديو يوتيوب ملخص مباراة تونس ونيجيريا اليوم.