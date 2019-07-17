موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة والقنوات المفتوحة في موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019

إليكم موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة في موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 219 بمصر، وذلك بعد أن تمكن المنتخبين من ضمن التأهل والتواجد في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وجاء تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على نيجيريا، وفي المقابل منتخب السنغال يدخل موعد مباراة الجزائر في نهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على المنتخب التونسي، وفي الأسفل ستجدون كل تفاصيل موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة في النهائي المنتظر من طرف الجماهير العربية والإفريقية والعالمية.

موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة

موعد مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال القادمة، جاء في جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 انه موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، سيكون يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019، وسنطلق متابعة مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي في النهائي، إبتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي من المنتظر أن تخصص تغطية متميزة للنهائي الإفريقي، وستعرض تلك المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 1، وقناة ماكس أش دي 2، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه فتابعونا.

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أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشرة في موعد مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019، ستكون أولا هي قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة، كما ستكون قناة الجزائر الأرضية المفتوحة من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 مجانا.

حكم مباراة الجزائر والسنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف: عن اسم حكم مباراة الجزائر والسنغال القادمة في موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، حيث سيقود تلك المباراة المنتظر الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2011، ويبلغ من العمر سبعة وثلاثون سنة.

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