كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تنهي الشوط الأول متقدمه بهدف أمام تونس

حسم المنتخب النيجيرى لكرة القدم نتيجة الشوط الأول خلال فعاليات مباراته أمام تونس المقامة بينهما اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر بهدف نظيف أحرزه الفريق النيجيريى فى بداية المباراة.

واستفاد المنتخب النيجيري لكرة القدم من حالة الارتباك التى سيطرت على الفريق التونسى بالمباراة التى جمعتهما اليوم لتحديد المكرزين الثالث والرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وواصل المنتخب النيجيرى لكرة القدم تقدمه فى النصف ساعة الأولى من مباراته تونس بهدف نظيف فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

Advertisements

وأحرز المنتخب النيجيري هدف فى الدقيقة الثالثة فى المباراة المقامة على استاد السلام الدولى، فى مباراة تحديد صاحبى المركز الثالث والرابع فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر حتى 19 يوليو الجارى.

ويدخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دانيال أكبيى، خط الدفاع: شيدوزى أوازيِم، ويليام تروست إيكونج، أوميرو، كولينز، خط الوسط: إِيتيبو، ويلفريد نديدى، شوكوينزى، أليكس إيوبى، أحمد موسى، خط الهجوم: أوديون إِيجالو.

وفقد المنتخبان فرصة الحصول على لقب أمم أفريقيا عقب خسارتهما فى نصف النهائى، حيث سقطت تونس أمام السنغال بهدف نظيف، بينما تلقى نيجيريا الهزيمة أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.