شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 17/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يضع خطة مواجهة المقاولون فى الدوري العام

يضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة المقاولون العرب بعد عودة الفريق من معسكر أسبانيا، والمقرر اقامتها يوم 24 يوليو الجاري، وهى المباراة قبل الأخيرة للفريق الأحمر قبل انتهاء مشواره فى بطولة الدورى العام.

وطالب لاسارتي مواطنه اليخاندرو مُخطط الأحمال بوضع برنامج استعدادى لمواجهة الذئاب المرتقبة، والتي يحتاج الأهلى للفوز بها لاستمرار منافسته على درع الدوري، قبل مواجهة الزمالك يوم 28 من نفس الشهر، فى ختام مباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم.

لجنة التخطيط بالأهلى ترفض ضم ثنائى المقاصة فى الصيف

تحفظت لجنة التخطيط بالأهلى على ضم ثنائى المقاصة الغانى جون أنطوى وإسلام جابر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلى أنه كان هناك بالفعل اهتماماً بإسلام جابر منذ فترة، وتم الدخول فى مفاوضات شفهية مع إدارة مصر المقاصة فى وقتها لبحث طلبات ضمه، قبل أن يتم التراجع مؤخراً عن ضمه، خاصة بعد النجاح فى تمديد استعارة رمضان صبحي.

الأهلى يفحص رمضان صبحى غداً بسبب آلام العضلة الضامة

يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص طبى، غداً الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى ودية البلاستيك التى يخوضها الفريق مساء نفس اليوم.

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وكان اللاعب قد اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، ما دفع الجهاز لإخضاعه للفحص الطبى للاطمئنان عليه.

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، فى إطار الاستعداد لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام بطولة الدورى العام.

الغزال يُفضل التشكيك على العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى

يُفضل عمرو جمال مهاجم النادي الأهلى الرحيل للدوري التشيكي، عن الانتقال لأحد أندية الدوري المصري التي طلبت ضمه، وعلى رأسها المقاولون العرب ووادي دجلة والإسماعيلي.

وطلب نادى بريبرام التشيكى التعاقد مع اللاعب الملقب الغزال خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأرسل النادى التشيكى عرضا إلى الأهلى للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.

سوبر كورة يكشف أول خلاف بين الأهلى وبيراميدز فى ملف الصفقات

نشب أول خلاف بين النادى الأهلى وبيراميدز فى ملف الصفقات، المنتظر أن تتم بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم سوبر كورة أنه على الرغم من موافقة الأهلى على إعارة لاعب القلعة الحمراء لبيراميدز ضمن صفقة شراء على جبر، إلا أن هناك خلافا نشب فى الساعات الأخيرة بين الطرفيين.