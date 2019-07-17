المحلة يتعاقد مع مهاجم القناة السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو غزل المحلة مع محمد العربى مهاجم القناة الأسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق المحلاوى خلال الميركاتو الصيفى الحالى فى إطار خطة الإدارة الزرقاء نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء العام المقبل . ويسعى مسئولو المحلة إلى التعاقد مع صفقات سوبر أملا فى المنافسة على الصعود فى الموسم الذى سيشهد ندية وقوة نظرا لقلة فرق المجموعة بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المجموعات الثلاث إلى 12 فريقا فقط . وتضم مجموعة بحرى مع المحلة فرق قوية أبرزها البلدية والمنصورة والاوليمبى وسماد ابو قير ودمنهور وكلها هدفها الصعود للاضواء .

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