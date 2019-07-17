شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": الجزائر يمتلك إمكانيات الفوز و الاقناع.. وقوة السنغال فى مانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه أسماعيل نجم الاهلى ومصر أن لاعبى المنتخب الجزائرى لديهم أمكانيات الفوز و الاقناع فى الاداء أمام الجمهور بعد الوصول الى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية .
وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن جميع المباريات ظهرت بنفس الاداء و العزيمة التى تواجدت من اللاعبين خلال مباريات البطولة من الدور الأول حتى الوصول الى النهائى بطولة الكان 2019 .
وأشار طه أسماعيل أن المنتخب السنغالى لديهم أيضا عوامل الفوز والتى تتمثل فى نجم الفريق ساديو مانى ولكن الاداء لم يكن بنفس المستوى فى جميع المباريات .
يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب السنغال فى المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا 2019، بعد تخطيهم منتخبى نيجيريا وتونس فى دور نصف النهائي من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": الجزائر يمتلك إمكانيات الفوز و الاقناع.. وقوة السنغال فى مانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.