شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يُجدد مفاوضاته مع أحداد لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الرجاء المغربى، المفاوضات مع المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أغلق مسئولو الفريق المغربى ملف ضمه خلال الفترة الماضية ثم تم إعادة التفاوض معه مرة أخرى.

واستفسر مسئولو الرجاء من أحداد عن موقفه فى الزمالك حيث اقترب الرحيل اللاعب عن قلعة ميت عقبة حيث سيقوم النادى الأبيض بتسويقه لقيد مواطنه أشرف بن شرقى بدلا منه فى الموسم الجديد بعد ضمه من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم مقبلة.

وطالب مسئولو الزمالك من أحداد التركيز فى الوقت الحالى مع الفريق فى المواجهات المتبقية بالدورى بداية من مواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.