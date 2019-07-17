شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 17/ 7/ 2019 وصول بن شرقى وضم بامبو 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 17/ 7/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، التعاقد رسيمًا مع كريم بامبو لمدة 4 سنوات، ووصل المغربى أشرف بن شرقى للانضمام للقلعة البيضاء.

رسميًا.. الزمالك يضم كريم بامبو 4 سنوات

نجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى، لمدة 4 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التفاصيل المالية لعقد كريم بامبو مع الزمالك

بمجرد أن أنهى مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم وتعاقدهم بالشكل الرسمى مع كريم بامبو، اختراق "سوبر كورة" سياج السرية حول التافصيل المالية المتعلقة بتلك الصفقة.

وصول أشرف بن شرقى إلى القاهرة للانضمام للزمالك أعلن نادى الزمالك، وصول المهاجم المغربى أشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، منذ قليل إلى القاهرة.. ونشر الاعلامى خالد الغندور صورة تجمعه باللاعب ووكيله .

رسمياً.. الاتحاد السكندرى يضم إسلام جمال لمدة موسمين

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع إسلام جمال مدافع الزمالك، لمدة موسمين قادمين فى إطار حرص مجلس إدارة زعيم الثغر على تدعيم الفريق ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. Advertisements

عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الجونة وبهاء مجدى البديل

يغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك عن فريقه فى مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الجونة، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ساعات تفصل كهربا عن التوقيع لأحد أندية الدورى التركى

أقترب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، من التوقيع لأحد أندية الدورى التركى خلال الساعات المقبلة، خاصة بعدما تلقى العديد من العروض خلال تواجده حاليًا فى تركيا.

الشرطة العراقى يجدد طلب إستعارة معروف يوسف من الزمالك

تلقى النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار للشرطة العراقى، طلبا من النادى العراقى بتجديد استعارته بشكل رسمى من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الرجاء المغربى يُجدد مفاوضاته مع أحداد لضمه من الزمالك

جدد مسئولو الرجاء المغربى، المفاوضات مع المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أغلق مسئولو الفريق المغربى ملف ضمه خلال الفترة الماضية ثم تم إعادة التفاوض معه مرة أخرى.

الزمالك يعسكر 48 ساعة قبل مواجهة الجونة