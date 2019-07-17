شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يقرر إغلاق حمام السباحة ..وطارق سعيد يفتح تحقيق موسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين فتح تحقيقا موسعا لكشف ملابسات أزمة حمام السباحة بالنادى والذى قرر رئيس الشواكيش إغلاقه لأجل غير مسمى حتى يتم صيانته بالشكل المناسب .

كان حمام السباحة بالترسانة قد شهد مشكلة عدم نقاء المياه وظهور ما يشبه الريم فى قاع الحمام مما أثار قلق أولياء أمور اللاعبين الذى أشتكوا لمجلس الادارة .

فأعلن طارق سعيد حالة الطوارئ وأستقر مع زملائه بالمجلس راجح وهبة نائب الرئيس والاعضاء أحمد الوليد ومحمد سالم وعلى خطاب وثروت جميل على غلق حمام السباحة نهائيا حتى يطمئن على سلامة المياه وعلاجها تمام حفاظا على سلامة اللاعبين .

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ومن جانبه أكد طارق سعيد أن ما حدث فى حمام السباحة يعد تراكم لأخطاء من أعوام ماضية حيث كان هناك أهمال شديد فى صيانة الحمام والأمور تسير بدون نظام وهو الأمر الذى جعل الحمام يصل لهذه الحالة ونسعى لعلاجها فى اسرع وقت .

وأضاف رئيس الترسانة أن حمام السباحة لن يظهر مرة أخرى للأعضاء إلا بعد صيانته بالشكل المناسب الحاسم، موضحا انه سيجرى تحقيق موسع ولن يفلت المخطئين المتسبين فى الأزمة من الحساب .