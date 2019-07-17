شكرا لقرائتكم خبر عن "مران الزمالك" جلسة بين خالد جلال واللاعبين.. وتدريب بأحزمة مطاطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران اليوم الذى أقيم بملعب النادى، قام خلالها بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين تمهيداً لتنفيذها بالمران ضمن الاستعدادات لمواجهة الجونة وحث المدير الفني الجميع علي بذل أقصى جهد لديهم والالتزام بالتعليمات مشددا فى حديثه مع اللاعبين بأن القادم هو نقطة الحسم والمرحلة المهمة فى الموسم للفريق قائلا:"لدينا جميعا نقطة حسم ومرحلة مهمة تستلزم تخطى الثلاث مباريات المتبقية للتتويج بدرع الدورى"، وذلك فى حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض.

فيما أدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات بدنية قوية خصصها الجهاز الفنى تحت اشراف مدرب الأحمال وقام اللاعبين بتأدية التدريبات البدنية باستخدام أحزمة مطاطية من خلال تدريبات مختلفة، وذلك ضمن البرنامج الخاص للوصول إلى أعلى معدل بدنى، حرص خالد جلال على الاطمئنان على أخر التطورات البدنية والتأهيلية الخاصة باللاعبين من خلال أمير عزمي المدرب المساعد الذى يشرف برفقة مدرب الأحمال على التدريبات البدنية وأكد له إن جميع اللاعبين فى حالة بدنية متميزة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.



تدريبات الزمالك



تدريبات الزمالك



تدريبات الزمالك