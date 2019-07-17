شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أشرف بن شرقى إلى القاهرة للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك، وصول المهاجم المغربى أشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، منذ قليل إلى القاهرة.. ونشر الاعلامى خالد الغندور صورة تجمعه باللاعب ووكيله .

ومن المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي، مع مرتضى منصور رئيس النادى خلال الساعات المقبلة، لإرتداء قميص الفارس الابيض وإلتقاط الصور الرسمية.

Advertisements



أشرف بن شرقى فى القاهرة

ويقدم الزمالك لاعبه الجديد فى مؤتمر صحفى ولعب بن شرقى فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ بن العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب ويجيد أيضا فى مركز المهاجم الثانى ورأس الحربة، بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

وتوج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

وظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم.