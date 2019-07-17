شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يهزمون نيجيريا 30/47 فى مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره النيجيرى 47 /30 فى إطار ثانى أيام كأس العالم المقام فى إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

و نجح منتخب مصر فى الفوز على استراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح أمس الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات غدا الخميس، على أن يلتقى السويد الجمعة وكوريا الجنوبية السبت ويختتم الدور الأول الاثنين أمام فرنسا.

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ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.