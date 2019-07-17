شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على المطاحن 0/3 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طنطا الفوز على نظيرة المطاحن بنتيجة 3/0 بالمباراة الودية التى أنتهت منذ قليل على ملعب جامعة طنطا ضمن أستعدادات الفريق الطنطاوى لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل وأحرز أهداف طنطا خالد أبو زيادة هدف وأحمد قطاوي هدفين .

وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

وحدد أيمن المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية .

وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني.

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