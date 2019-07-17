ليفربول يعلن موعد انضمام صلاح للتدريبات.. وموقف مانى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي أن محمد صلاح والثنائي البرازيلي أليسون باكر، وروبيرتو فيرمينو سينضموا إلى معسكر الإعداد الصيفي بفرنسا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "مو (صلاح) والثنائي البرازيلي سينضموا لنا في إيفيان (فرنسا).. وهذا يعني أنهم سينضموا للفريق قبل أسبوع تقريبًا مع لقاء (مانشستر) سيتي (مباراة الدرع الخيرية)، و12 يومًا قبل لقاء نورويتش سيتي، ثم 15 أو 16 يومًا من لقاء تشيلسي (السوبر الأوروبي)."

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وتابع: "علينا أن نرى، الشيء الجيد أنه عندما تحصل على فترة راحة قصيرة لا تفقد الكثير من مستواك، لقد كانوا بحاجة إلى 3 أسابيع ووافقنا على طلبهم، لكنهم عادوا للتدريبات من الآن بالفعل."

وأضاف: "كنت أفضل أن ينضموا إلينا بعد أسبوع، لكن هذا خطأ كبير! الآن هم سيحصلوا على راحة لمدة 3 أسابيع وبعدها ينضموا إلينا."

وانتقل للحديث عن موقف ساديو مانى الذي سيلعب نهائي أمم إفريقيا: "سوف نبحث موقفه عقب المباراة النهائية، لنتعرف على حالته وأمور كهذه، الأمر أصبح صعبًا، موسمه سينتهي قبل 16 يومًا قبل مواجهة مانشستر سيتي، سوف نتخذ القرار لكننا لم نحدد شيء بعد.