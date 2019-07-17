لاعب الزمالك يتلقى عرضا شفهيا من الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مقرب من اللاعب حميد أحداد مهاجم الزمالك، تلقيه عرضا شفهيا من نادي الرجاء المغربي، للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن مسؤولي الرجاء استفسروا من اللاعب عن موقفه مع الزمالك، بعد ضم الفريق الأبيض للاعب أشرف بن شرقي.

وانضم بن شرقي للزمالك قادما من الهلال السعودي لمدة 3 سنوات.

وكان مصدر بالزمالك، أكد في وقت سابق، أن نادي الوداد المغربي طلب التعاقد مع أحداد، وسط تفكير مسؤولي الفريق الأبيض في إبرام صفقة تبادلية لضم اللاعب إسماعيل الحدادي.

ويخوض الزمالك مبارياته الثلاث المتبقية أمام الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلي والأهلي يومي 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.