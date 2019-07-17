زميل محمد صلاح السابق يصدمه بشأن الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يري راجنار كلافان مدافع ليفربول السابق أن محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم، لكنه رفض الجزم بأحقيته في الفوز بالكرة الذهبية.

وقال راجنار كلافان في حواره مع موقع "سينتو ترنتونو" الإيطالي ردًا على أحقية صلاح بالحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "لا أعلم".

وتابع :"هو لاعب عظيم، ربما يكون واحد من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم."

واستطاع محمد صلاح خلال الموسم الحالي أن يفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بالإضافة لفوز بجائزة هداف الدوري الانجليزي بالمشاركة مع زميله ساديو مانى، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.