بالصور.. طريق السنغال للنهائي.. "حلم" ماني بدأ من "المدرج" حتى "رقصة" التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

ينتظر الشعب السنغالي بشغف التتويج بأول نسخة في تاريخ بلادهم بكأس الأمم الأفريقية، بعدما تأهل المنتخب السنغالي للنهائي.

ويلعب السنغال نهائي نسخة 2019 من كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 19 يوليو بملعب استاد القاهرة الدولي أمام الجزائر.

وبالرغم من عدم ظهور السنغال بالشكل الذي توقعه الجميع كمرشح قوي للتتويج باللقب، لكن "أسود التيرانجا" نجحوا في حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة الأفريقية.

ساديو مانى الذي يحلم بالتتويج بالكأس الأفريقية ليسعد بلاده ويحقق مجدا شخصيا في عام مميز له توج خلاله بدوري أبطال أوروبا والجذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مع ليفربول بدأ حلمه من مقاعد البدلاء.

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انطلاقة السنغال في أمم أفريقيا كانت في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا بثنائية نظيفة، وسط متابعة ساديو ماني للمباراة من المدرجات بسبب تعرضه للإيقاف وقتها.

وفي أول ظهور لماني مع السنغال، خسرت بلاده المباراة الثانية أمام الجزائر بهدف نظيف، لكن استعاد المنتخب السنغالي انتصاراته بثلاثية في كينيا بالجولة الثالثة، سجل ماني ثنائية وأهدر ركلة جزاء.

وفي دور الـ16، نجح ساديو ماني في قيادة السنغال للتأهل لربع النهائي بهدف أحرزه في شباك أوغندا، لكنه أهدر أيضا ركلة جزاء في تلك المباراة، وصنع ماني هدف تأهل السنغال لنصف النهائي بعد الفوز على بنين بهدف نظيف أيضا.

المباراة الأكثر اثارة للنسغال كانت نصف النهائي أمام تونس، والتأهل بهدف عكسي في لقاء امتد لأشواط إضافية، حارس السنغال نجح في التصدي لركة جزاء، في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وكذلك أهدر منتخب السنغال.

لكن جاء ديلان برون لاعب منتخب تونس ليمنح السنغال بطاقة التأهل للنهائي، بهدف عكسي، ليصل المنتخب السنغالي لمشهد الختام بعد احتفالات "راقصة" أملا في تحقيق حلم البلاد بقيادة ماني.