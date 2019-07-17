صفقة جديدة.. مصدر: الزمالك يخطف نجم الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك حصول القلعة البيضاء على توقيع كريم بامبو لاعب الإسماعيلي لينتقل إلى صفوف فريق خالد جلال بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" أن كريم بامبو عقد جلسة مع أحمد مرتضى نجل رئيس النادي الأبيض خلال الساعات الماضية انتهت بتوقيع عقود الانتقال لنادي الزمالك.

ونجح الزمالك في التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن الانتقال لصفوفه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن كريم بامبو كان لاعباً في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يتعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي ليتعافى بعدها ويتألق مجدداً مع الإسماعيلي.

كريم بامبو أخطر مسئولي الزمالك بتوقيعه لنادي سموحة، إلا أن الإدارة البيضاء وعدت لاعب الأهلي السابق بإنهاء الأمور بشكل ودي مع فرج عامر رئيس النادي السكندري.