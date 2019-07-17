الأرجنتيني “توتو” يقترب من بوكا جونيورز

اقترب الدولي الأرجنتيني إدواردو “توتو” سالفيو الذي يلعب بين صفوف بنفيكا منذ عام 2010، من التعاقد مع بوكا جونيورز، وفقاً لما ذكرته بعض الصحف البرتغالية.

وأشارت صحيفة ريكورد إلى أن سالفيو سيصل الأربعاء إلى بوينوس آيرس لإتمام الصفقة التي قد تصل قيمتها نحو سبعة ملايين يورو.

وكان الجناح الأيمن صاحب الـ23 عامًا رحل عن لانوس في يناير (كانون الثاني) 2010 للانضمام إلى أتلتيكو مدريد الذي أعاره لبنفيكا حتى صيف 2012.

وفي ذلك العام، قرر النادي البرتغالي شراء اللاعب بشكل نهائي وجدد عقده في يناير 2018 لمدة ثلاث سنوات جديدة، وبرغم أنه لم يحصل على الكثير من دقائق اللعب خلال الموسم الأخير بسبب الإصابات، يعد واحدا من اللاعبين الهامين بالفريق.