بالصور.. وزارة الرياضة تنظم جولة سياحية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمتحف المصري

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية بالتعاون مع وزارة الاثار جولة سياحية لرئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو للمتحف المصري على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة القادم.

وقد تفقد خلال الجولة قاعات العرض المختلفة للمتحف ،و بدأ بزيارة المعرض المؤقت “الرياضة عبر العصور” والذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الآثار في شهر يونيو بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019، حيث يضم المعرض 96 قطعة اثرية تعبر عن الألعاب الرياضية التى حازت على اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما اهتموا بتدريب أبنائهم على

ممارسة الألعاب الرياضية منذ الصغر.

كما زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قاعة المومياوات الملكية ومجموعة مقتنيات يويا وتويا و قاعة تانيس و قاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وقد ابدي اعجابه الشديد بالمتحف و ما يضمه من قطع اثرية فريدة و عريقة وخاصة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون و تمثال شيخ البلد و تمثالي الملك امنحتب الثالث و زوجته الملكة تي و تمثال الملك خفرع.

كما انبهر رئيس الفيفا بالمسار الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وطريقة تعرفهم على القطع

الاثرية بطريقة برايل، و الذي افتتحه وزير الآثار بالمتحف في شهر يونيو بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

ويضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمى لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، بدءاً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني، كما أن القطع المختارة لعرضها في المسار مصنوعة من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، ويستطيع فاقد البصر خلال جولته في المسار التعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الأثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

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و دون انفانتينو كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف وصف فيها زيارته داخل قاعات المتحف بالرائعة و المبهرة و ان المتحف يعرض قطع اثرية تعبر عن تاريخ و حضارة و ثقافة الإنسانية جميعا.

و انهي كلمته بعبارة: ” تاريخ مذهل و مستقبل عظيم لمصر.”