طنطا يكتفي بثلاثية في مرمى المطاحن

فاز طنطا فى باكورة تجاربه الودية على المطاحن الذى يستعد لبطولة الجمهورية للشركات بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب استاد جامعة طنطا.
أحرز أحمد قطاوى هدفين بينما أحرز الناشئ خالد أبو زيادة هدف.
أدى الوافدون الجدد محمد ابوشعيشع، وأحمد لولا، وأحمد فهمي، ومحمود كابونجا، مستوى رائع ينم على خبرة بعضهم، واحقية البعض الاخر بالظهور لأول مرهفي الدورى الممتاز.
بينما صرف أيمن المزين النظر عن التعاقد مع أحد اللاعبين التوانسه لتواضع مستواه، وظهر المالى اسماعيل كوندى القادم من بورفؤاد بمستوى جيد.
فى نفس السياق استمر جون مانجا فى الانقطاع عن التدريبات للأسبوع الثانى بعد تعاقد مع النادى وحصل على مقدم العقد.
وأنهى فايز عريبى رئيس الناديالاتفاق مع كل من محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور، رئيسا ناديا الأهلى والزمالك، يقضى بحصول طنطا على خدمات ٣ لاعبين بواقع إثنان من الاهلى وآخر من الزمالك من مواليد ٩٧ على سبيل الإعارة لمدة عام.
ومن المنتظر إنهاء جميع الإجراءات الخاصه بانتقال اللاعبين لطنطا لسرعة اللحاق بمعسكر الفريق المغلق بالاسكندريه.
كما أعلن النادى عن إنهاء إجراءات التعاقد مع ٥ لاعبين، منهم لاعبان من اندية الدوري الممتاز و٣ افارقه ومن المنتظر انضمامهم للتدريبات اعتبارا من السبت المقبل.
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