إيطاليا تسحق أرمينيا برباعية في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا

اكتسح منتخب إيطاليا للشباب، نظيره أرمينيا بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء علي ملعب فازجين سارجسيان روبيبليكان ستاديوم ضمن الجولة الثانية، منبطولة أمم أوروبا للشباب تحت 19 سنة، التي تنظمها أرمينيا خلال الفترة من 14 يوليو وتستمر حتي 27 يوليو الجاري.
سجل أهداف اللقاء مانولو بورتانوفا هدفين و دافيدي ميرولا وجياكومو راسبادوري في الدقائق 29،32،56،69
وبهذه النتيجة يحصل المنتخب الإيطالي علي أول ثلاثة نقاط بينما يتجمد رصيد ارمينيا مستضيف البطولة من دون نقاط يتزيل بها ترتيب المجموعة.
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