وصل المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، منذ قليل إلى القاهرة. الجارية، منذ قليل إلى القاهرة. ومن المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي، مع المستشار مرتضى منصور رئيس رئيس النادي، خلال الساعات المقبلة. بن شرقي، مع المستشار مرتضى منصور رئيس رئيس النادي، خلال الساعات المقبلة. ووقع المهاجم المغربى أشرف بن شرقي للزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقي يصل إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.