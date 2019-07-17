أشرف بن شرقي يصل إلى القاهرة

وصل المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفيةالجارية، منذ قليل إلى القاهرة.
ومن المقرر أن يلتقى أشرفبن شرقي، مع المستشار مرتضى منصور رئيس رئيس النادي، خلال الساعات المقبلة.
ووقع المهاجم المغربى أشرف بن شرقي للزمالك لمدة ثلاثة مواسم.
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