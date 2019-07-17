المقاولون يفوز على الإسماعيلي وديًا

فاز المقاولون العرب على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد المقاولون، اليوم الاربعاء ضمن استعدادتهمالمواجهة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الدوري، و للموسم الجديد.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة، في حين يحتل نادي المقاولون العرب المركز الخامس، برصيد ٤٨ نقطة، مع تبقي مباراة وحيدة له أمام الأهلي، لما بعد كأس أمم أفريقيا.
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