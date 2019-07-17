انهى مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى، إجراءات انتقال أحمد وفائى ﻻعب فاركو فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين. وقد حضر اللاعب إلى مقر النادى، وقام بتوقيع عقود انتقاله لصفوف البلدية بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية، وذلك بحضور مصطفى الشامى أمين صندوق النادى والمشرف العام على الكرة بالنادى وعزت الغبارى المدير الإدارى للفريق وميدو حمايه وكيل اللاعب. بتوقيع عقود انتقاله لصفوف البلدية بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية، وذلك بحضور مصطفى الشامى أمين صندوق النادى والمشرف العام على الكرة بالنادى وعزت الغبارى المدير الإدارى للفريق وميدو حمايه وكيل اللاعب. وقد أشاد كرم جابر المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنيه والبدنية واعتبره إضافة قوية للفريق والذى يمتاز بتسديداته القوية وقوة البنية ومهاراته العالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. البلدية يضم ﻻعب فاركو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.