إنتر ميلان يعير حارسه البرازيلي إلي الباسيتي

اعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، إعارة حارس المرمى البرازيلي الشاب جابرييل برازاو الي صفوف نادي الباسيتي لمدة عام واحد علي سبيل الاعارة. الباسيتي لمدة عام واحد علي سبيل الاعارة. وجاء قرار اعارة اللاعب إلي الفريق الإسباني، لعدم وجود مكان شاغر للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي. الإسباني، لعدم وجود مكان شاغر للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي. وكان الإنتر نجح في ضم اللاعب من صفوف فريق كروزيرو البرازيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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