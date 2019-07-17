إسماعيل يوسف يدعم الزمالك خلال التدريب

حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس ادارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، بالتواجد في مران الفريق اليوم الاربعاء، المقام على ملعب النادي. الفريق اليوم الاربعاء، المقام على ملعب النادي. وجاء حضور تيجانا، بهدف دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الجونة الأحد المقبل على ملعب الجونة.

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