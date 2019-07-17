خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

عقد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي. وقام جلال من خلال الجلسة بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين تمهيدا لتنفذيها بالمران، كما حث الجميع علي بذل أقصى جهد لديهم والالتزام بالتعليمات. ووجه جلال رسالة، للاعبي الفريق قائلا "القادم هو نقطة الحسم ومرحلة مهمة، لدينا جميعا لتخطي الثلاث مباريات المتبقية، والتتويج بدرع الدوري". ويواصل الزمالك تدريباته ، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.

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