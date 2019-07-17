أكثر من 4500 مرة دون استراحة.. طفل يحطم رقما قياسيا في تمرين الضغط (فيديو) يمن شباب نت الاربعاء, 17 يوليو, 2019 - 10:37 مساءً حطم الطفل رحيم كورييف من جمهورية الشيشان والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين بأداء تمرين الضغط.



وقام كورييف بتسجيل الرقمين القياسيين في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، بإشراف المسؤولين عن الأرقام القياسية الروسية، حيث قام بأداء تمرين الضغط 4183 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط، و4618 مرة خلال أكثر من ساعتين.



وقامت لجنة تحرير كتاب الأرقام القياسية الروسية بتسليم الطفل شهادة تؤكد تحطيمه الأرقام القياسية بشكل رسمي في فئة "اللياقة" الروسية.



وهنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الطفل كورييف على إنجازه الرياضي، وتمنى له المثابرة وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، وقام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" يوثق تحقيق "البطل الصغير" لرقميه القياسيين.



وصاحب الرقمين السابقين هو الطفل إبراهيم ليانوف من جمهورية إنغوشيا الروسية، بتنفيذه تمرين الضغط 3720 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط، و4445 مرة خلال أكثر من ساعتين.



المصدر: RT

- فيديو :

كلمات مفتاحية :

مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 4500 مرة دون استراحة.. طفل يحطم رقما قياسيا في تمرين الضغط (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.