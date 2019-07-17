هذه نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين

أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 وآسيا 2023 عن المجموعات التالية:



المجموعة الأولى: الصين - سوريا - الفلبين - المالديف - غوام



المجموعة الثانية: أستراليا - الأردن - تايوان - الكويت - نيبال



المجموعة الثالثة: إيران - العراق - البحرين - هونغ كونغ - كمبوديا



المجموعة الرابعة: السعودية - أوزباكستان - فلسطين - اليمن - سنغافورة



المجموعة الخامسة: بنغلاديش - عمان - الهند - أفغانستان - قطر



المجموعة السادسة: اليابان - قرغيزستان - طاجيكستان - ميانمار - منغوليا



المجموعة السابعة: الإمارات - فييتنام - تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا



المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية - لبنان - كوريا الشمالية - تركمانستان - سريلانكا



* وضع منتخب قطر في المستوى الاخير حتى لا تتعارض مبارياته في التصفيات مع مشاركته في بطولة كوبا أميركا 2020.



يشهد هذا الدور مشاركة 40 منتخباً وقع توزيعها على 8 مجموعات، فضمت كل مجموعة خمسة منتخبات.



ستتنافس هذه المنتخبات بنظام الدوري الذي ينطلق في 5 أيلول/سبتمبر 2019 وينتهي يوم 9 حزيران/يونيو 2020.



يتأهل صاحب المركز الأول وأفضل 4 منتخبات وصيفة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.



في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية ستنتقل إلى المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023. المصدر: بي ان سبورت Advertisements

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