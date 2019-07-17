رياضة | الهلال يقرر استبعاد علي الحبسي من قائمة الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقرر استبعاد علي الحبسي من قائمة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، استبعاد العُماني علي الحبسي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العاصمي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النادي قرر استبعاد العماني على الحبسي من قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وجاء خبر استبعاد الحبسي من قائمة النادي العاصمي، بعد مرور يوم واحد فقط من استبعاده من قائمة المنتخب العُماني المشاركة في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

والجدير بالذكر أن مستوى الحبسي حارس ويجان الإنجليزي السابق في الموسم المنصرم، شهد تراجع كبير في مستواه باعتماد الفريق السعودي على حارسه عبدالله المعيوف كأساسي.