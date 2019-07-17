رياضة | آس الإسبانية تفجر مفاجأة كبري بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس الإسبانية تفجر مفاجأة كبري بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي برشلونة ملفاً مثيراً حول إصابات نيمار جونيور المتكررة وذلك وسط اهتمام من المسؤولين بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الكتالوني يشك في قدم نيمار اليمنى وقد استشار بعض المتخصصين حول إصابات متكررة للاعب البرازيلي في مشط القدم الخامس، وحصل على سلسلة من التقارير المثيرة للقلق.

Advertisements

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 وعانى كثيراً من الإصابات وغاب لفترات عدة عن فريقه وعن المشاركة مع باريس كما انخفض مستواه الفني بشكل ملحوظ.

ويسعى برشلونة لضم نيمار اذي أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف والذي انضم إليه منذ موسمين بمقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار هذا الصيف ليجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو.