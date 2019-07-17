رياضة | مشوار السنغال قبل مواجهة الجزائر في نهائي إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار السنغال قبل مواجهة الجزائر في نهائي إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب السنغال مع منتخب الجزائر يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكانوا أسود التيرانجا قد نجحوا في التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية بصعوبة، وذلك بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة هدف نظيف في الأشواط الإضافية بين المنتخبين.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

- تأهل منتخب السنغال من دور المجموعات كوصيف لمجموعته برصيد 6 نقاط، وذلك بعد الفوز في مباراتين على منتخب كينيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وعلى منتخب تنزانيا بنتيجة هدفين نظيفين، وتلقى خسارة وحيدة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 1-0.

- ونجح اسود التيرانجا في الصعود من دور الـ16 عقب الانتصار على منتخب أوغندا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

- وصعد منتخب السنغال من دور الربع نهائي على حساب منتخب بنين، وذلك أيضا بنتيجة هدف نظيف بعد مباراة أهدر فيها لاعبو المنتخبين الكثير من الفرص الضائعة.

- وأطاح الفريق السنغالي بمنتخب تونس في دور النصف نهائي بصعوبة بالغة، بعد الانتصار بنتيجة 1-0 والذي جاء عن طريق المنافس في مرماه في الشوط الإضافي الأول، حيث انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.