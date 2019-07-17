رياضة | سيراميكا ينجح فى خطف الأنظار ببنى سويف ويضم الموهوبين كرويا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا ينجح فى خطف الأنظار ببنى سويف ويضم الموهوبين كرويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادى سيراميكا كليوباترا سلسلة الجولات الاستكشافية للبحث عن الموهوبين كرويا بمحافظات مصر وخاصة بالصعيد .

ونظم مسوؤلى سيراميكا كليوباترا اختبارات بمحافظة بنى سويف وذلك بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل بالتعاون مع مسوؤلى ليدرز الرياضى .

ونجح مسوؤلى سيراميكا كليو وشهدت الاختبارات تواجدا مكثفا من اللاعبين المميزين واولياء الأمور . باترا فى ضم العديد من اللاعبين المميزين ببنى سويف بجانب اجتياز آخرين الاختبارات تمهيدا للمرحلة التالية.

Advertisements

وشملت اختيارات مسوؤلى سيراميكا كليوباترا لكلا من يوسف علاء و محمود جابر و محمد حسن وكريم حسن ومحمد عبد الرحمن وأحمد فتحى و محمد ربيع ومجدى ياسر وعبد الرحمن سيد وحسين محمد وعبد الرحمن احمد وأحمد خالد ومحمد عصام ويوسف شعبان ومحمد هليل وعبد الله رفعت ومحمد سامح وعمر صابر .

وخلال الاختبارات حرص احمد سرور وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وايمان حسنى رئيس مركز شباب المدينة بشرق النيل ومحمد بحر عضو مجلس الإدارة واكرم جابر ابو القاسم رئيس ليدرز الرياضى على لقاء مسوؤلى سيراميكا كليوباترا.

وتكون وفد سيراميكا كليوباترا خلال الاختبارات من العميد شامل حسين رئيس قطاع الناشئين بجانب الأجهزة الفنية والأدارية والطبية المكونة من ( محمد سيد و عاطف يوسف وأحمد سيد وعبد الله عبد الحليم وعلى يحي ومحمد ابراهيم ومحمد علي وحسين كمال وثامر محمد وسامى عادل وحسام غزال وحمدى رمضان ومحمد صلاح وحسام ابراهيم .