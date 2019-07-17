رياضة | ساديو ماني يفتح النار على الجزائر قبل نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يفتح النار على الجزائر قبل نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد ساديو ماني نجم منتخب السنغال، على رغبته القوية في الفوز على نظيره الجزائر وذلك خلال مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ورفض ماني خلال تصريحاته النارية عبر شبكة ”بي بي سي” البريطانية؛ أن يعترف بالهزيمة التي تعرض لها أسود التيرانجا في دور المجموعات من الجزائر.

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وذكر ماني في تصريحاته: "الجميع يعرف كيف تغلبت علينا الجزائر في الدور الأول وهذا أصبح في الماضي"، ويقصد نجم ليفربول عدم تحصله على ركلة جزاء.

وتابع: "الآن نحن مُقبلون على لقاء أكثر قوة، سيكون كلمة الفصل بيننا، وبكل تواضع نحن المُرشحون للفوز، وسنعمل على تحقيقه".

وكان منتخب السنغال قد تأهل للنهائي بعدما فازوا على تونس 1-0 ليضربوا موعداً للثأر من خسارتهم بالمجموعات من الجزائر.