رياضة | تطورات جديدة تؤكد اقتراب عموري من تجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة تؤكد اقتراب عموري من تجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تجديد تعاقده مع الموج الأزرق، بعد إجراء فحوصات طبية جديدة.

وأكدت الفحوصات التي أجراها عموري في مركز فيفا الطبي بمدينة دبي، على سلامة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات الموسم المنصرم.

وكان عموري قد أجرى فحوصات طبية لدى الطبيب رامون كوجات، الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي في برشلونة وأثبتت قدرته على المشاركة في المباريات مجددًا، ولكن إدارة الهلال طلبت منه إجراء فحوص إضافية، قبل تجديد عقده.