رياضة | تقارير.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة من حسم التعاقد مع جوهرة برازيلية، ويأتي ذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن نادي برشلونة يقترب من ضم الموهبة البرازيلية تاليسون بينتو جونسالفيش قادمًا من سانتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يقترب التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، وسيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع البارسا، لينضم لصفوف الرديف بالنادي.

ومان نادي سانتوس يحاول تمديد عقد تاليسون لكن برشلونة حسم تفاصيل الصفقة بعد رؤية إمكانيات اللاعب ومهارته الفنية.