رياضة | توتنهام يستهدف نجم منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يستهدف نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى نادي توتنهام الإنجليزي رغبته في التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب ما ذكرته صحيفة " Football London" فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم دفاعه بعطال والذي ظهر بمستوى مميز للغاية مع محاربي الصحراء في بطولة إفريقيا.
وأضافت الصحيفة بأن توتنهام يستهدف ضم عطال لتعويض رحيل تريبيير والذي انتقل اليوم لصفوف أتلتيكو مدريد.