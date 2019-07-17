رياضة | توتنهام يستهدف نجم منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يستهدف نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أبدى نادي توتنهام الإنجليزي رغبته في التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.‬

‫وبحسب ما ذكرته صحيفة " Football London" فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم دفاعه بعطال والذي ظهر بمستوى مميز للغاية مع محاربي الصحراء في بطولة إفريقيا.‬

‫وأضافت الصحيفة بأن توتنهام يستهدف ضم عطال لتعويض رحيل تريبيير والذي انتقل اليوم لصفوف أتلتيكو مدريد.‬