رياضة | الهلال يقرر الاستغناء عن مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقرر الاستغناء عن مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن استغناء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن خدمات مهاجمه عبد الرحمن اليامي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدراة الهلال قررت استبعاد اليامي من حسابات الزعيم السعودي في الموسم المقبل، وفق تعليمات شاموسكا المدير الفني للفريق.

ووفقًا لما جاء بالصحيفة، فإن اليامي سيغادر معسكر الفريق، خلال الساعات المقبلة، من أجل دراسة العروض المقدمه له مع وكيله، للإنتقال إلى أحد الأندية في فترة الإنتقالات الصيفية، ويأتي على رأسها نادي الحزم، الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

والجدير بالذكر أن اليامي قد انتقل إلى فريق الفيحاء في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن تطلب إدارة الزعيم عودته إلى صفوف الفريق مرة أخرى، في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.