رياضة | كوتينيو يتخذ أول خطوة للرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يتخذ أول خطوة للرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فيبيلي كوتينيو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، قد قام بسحب أوراق أولاده من مدرسة كاستلديفيلس التي كانوا يذهبون إليها.

الجدير بالذكر ان كوتينيو لم يعد يشعر بالإرتياح داخل أسوار ملعب كاملب نو، بعدما فشل في الإنسجام مع المجموعة، وتلقى الكثير من الإنتقادات، ويفكر البارسا في إدارجه ضمن صفقة استعادة نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كوتينيو قد شارك في إحتفال مع مواطنه وزميله السابق في ليفربول، روبرتو فيرمينو، وذلك في خضم الشائعات القائمة حول مستقبله.