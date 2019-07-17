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رياضة | كوتينيو يتخذ أول خطوة للرحيل عن برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فيبيلي كوتينيو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، قد قام بسحب أوراق أولاده من مدرسة كاستلديفيلس التي كانوا يذهبون إليها.

الجدير بالذكر ان كوتينيو لم يعد يشعر بالإرتياح داخل أسوار ملعب كاملب نو، بعدما فشل في الإنسجام مع المجموعة، وتلقى الكثير من الإنتقادات، ويفكر البارسا في إدارجه ضمن صفقة استعادة جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كوتينيو قد شارك في إحتفال مع مواطنه وزميله السابق في ، روبرتو فيرمينو، وذلك في خضم الشائعات القائمة حول مستقبله.

وكدت الموندو أن النجم البرازيلي الذي يمكن أن يغادر برشلونة في الانتقالات الحالية، كان في بلاده مع مهاجم ليفربول فريقه السابق فيرمينو.

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