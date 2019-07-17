اونلاين | اونلاين now: مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر كورة ستار yalla shoot يلا شوت الجديد ماتش تونس اليوم bein sport

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة نيجيريا وتونس بث مباشر كورة ستار kora star، حيثُ يواجه منتخب تونس منافسه نيجيريا مساء اليوم الأربعاء 17/7/2019 وذلك في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية التي تختتم فعالياتها يوم الجمعة 19 الشهر الجاري.

ويلتقي منتخب تونس مع نيجيريا على ملعب الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات، وهزم النسور أمامالجزائر في نصف النهائي 2-1 بينما خسرت تونس من السنغال 1-0.

ونوفر لكم متابعينا الكرام خدمة مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث يلا شوت yallashoot، بينما مباراة النهائي ستجمع بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة لمباراة تونس:

حراسة المرمي: دانيال أكبيي.

خط الدفاع: أولا أينا – كينيت أوميرو – وليام تروست – شيدوزي أوازيم.

خط الوسط: ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو – سامويل تشوكويز.

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خط الهجوم: أحمد موسي – أليكس أيووبي – أوديون إيجالو.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة لمباراة نيجيريا:

حراسة المرمي: معز حسن.

خط الدفاع: أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – وجدي كشريدة. خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.

مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر اليوم كورة لايف kora live والتي سيتم نقلها عبر قناتي بي ان سبورتس ماكس 1+2 hd حيثُ سيقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على المباراة bein sport مشاهدة مباراة نسور قرطاج اليوم كورة اونلاين kora online.