اونلاين | كورة لايف plUs مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر yalla shoot رابط ماتش تونس مباشرة (تغطية حية) live HD

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يقدم لكم موقع"الخليج 365 الرياضي"مشاهدة مباراة تونس ضد نيجيريا مساء اليوم الأربعاء كورة لايف اتش دي kora live hd ويسعى منتخب تونس للفوز على منتخب نيجيريا للحصول على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في كأس امم افريقيا التي تقام على ارض مصر يلا شوت حصري yalla shoot 7asryوتنتهي البطولة يوم الجمعة القادمة في مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال kora on line كورة اون لاين اما عن المنتخب النيجري لديه طموح الفوز لكي يحصل على المركز الثالث ليكون الحاصل علىا لمركز الثالث لبطولة الكان وستعد مباراة قوية بين المنتخبين ويذكر ان منتخب تونس خسر من منتخب السنغال في نصف النهائي وخسر منتخب نيجريا من الجزائر يوتيوب لايف youtube live.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس امام نيجيريا في امم افريقيا

ستلعب مباراة تونس امام نيجريا، اليوم الأربعاء، يلا شوت كورة yalla shoot kora في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان القنوات الناقلة ستكون مباراة تونس ضد نيجيريا في بطوله أمم افريقيا متاحة عبر قنوات بي ان سبورت و max hd 1 و max hd 2 كما ستكون منقولة على التردد الأرضي لقناه تايم سبورت المصرية بتعليق عصام الشوالي رؤوف خليف كورة لايف kora live.

التكشيل المتوقع لمنتخب تونس امام نيجريا

حراسة المرمى : معز حسن.

خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة.

خط الوسط : فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم : يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري.

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التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا امام تونس

حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

خط الدفاع : أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم.

خط الوسط : ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو - أحمد موسي - أليكس أيووبي - سامويل تشوكويز.

خط الهجوم : أوديون إيجالو.

مشاهدة مباراة تونس امام نيجيريا في أمم افريقيا

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