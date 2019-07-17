اونلاين | يلا شوت beIN SPORTS: مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر kol7SRY تابع لايف رابط ماتش تونس TIME BEIN رابط مباشر

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شاهد بث مباشر لمباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء 17- 7- 2019 على كورة ستار - مشاهدة مباشرة مباريات أمم إفريقيا على كورة لايف، تابع بث مباشر مباراة نيجيريا اليوم أونلاين، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب تونس فى تمام التاسعة مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطوله أمم افريقيا (CAN 2019) المقامة على الأراضي المصرية وتستمر حتى 19 يوليو الجاري – تابع مباراة تونس مباشرة على KORA LIVE.

موعد مباراة تونس ونيجيريا على KORA ONLINE اليوم الأربعاء:

تنطلق المواجهة المرتقبة بين تونس ونيجيريا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء السابع عشر من يوليو لعام 2019 على أرضيه إستاد السلام في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة AFRICAN CUP OF NATIONS 2019، المقامة بمصر.

شاهد بث مباشر كورة لايف مباراة تونس ونيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع كورة توداي بدون تقطيع، حيث لم يستطع المنتخب التونسي التأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة أمام السنغال 1-0 في نصف نهائي البطولة الإفريقية، بينما تم إقصاء نسور نيجيريا عن طريق المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1، تابع بث مباشر للمباراة علي يلا لايف.

التشكيلة المتوقعة لمباراة نيجيريا وتونس اليوم على يلاشوت حصري:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة أمام نيجيريا:

حراسة المرمى : معز حسن.

خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة.

خط الوسط : فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم : يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري

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بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا:

حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

خط الدفاع : أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم.

خط الوسط : ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو - أحمد موسي - أليكس أيووبي - سامويل تشوكويز.

خط الهجوم : أوديون إيجالو.

القنوات الناقلة لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين (نيجيريا وتونس):

ستكون مباراة تونس ضد نيجيريا في بطوله أمم افريقيا متاحة عبر قنوات بي ان سبورت و max hd 1 و max hd 2 كما ستكون منقولة على التردد الأرضي لقناه تايم سبورت المصرية بتعليق عربي مميز و بجوده فائقة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا.

شاهد بث مباشر LIVE لمباراة نيجيريا وتونس اليوم الأربعاء 17-7:

شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وتونس KORA STAR، شاهد مباريات بطوله أمم افريقيا 2019 على كورة جول، تابع لايف مباراة نيجيريا اليوم على كوره أون لاين بدون تقطيع، حيث يمكنكم المشاهدة المباشرة للمباراة المرتقبة بين المنتخبين التونسي و النيجيري على يلا شوت بلس بجوده فائقة ويمكن أيضا متابعة المواجهة النارية علي رابط الاسطوره hd و يوتيوب.